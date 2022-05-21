İzmir’de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaydı

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, kayınvalidesini de ağın yaraladı. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan M.A. (37), boşanma aşamasında olduğu ve evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı kayınvalidesi Nedime Geyikler'in Çınartepe Mahallesi 2619 Sokak’taki evine geldi.

Burada saat 19.00 sıralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü.

İkisi de defalarca bıçakladı

M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Cani koca, olay yerinden suç aleti bıçakla kaçarken, gürültüyü duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kadın öldü, annesi ağır yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri yaralı kadını ve annesini yaptıkları müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Cunsu Aydoğdu hayatını kaybederken, Nedime Geyikler'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Boşanma aşamasındaydı

Cansu Aydoğdu'nun 3 çocuk annesi olduğu ve M.A. ile boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü.

Polis ekipleri kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.