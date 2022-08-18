İzmir'de kadın kılığına giren hırsız, yine yakalandı

Tanınmamak için kadın elbisesi giyerek hırsızlık yapan ve aynı suçtan 20'den fazla suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli B.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Ağustos günü ilçede bulunan bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, suçluyu bulmak için evde yapılan çalışmalar ve olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu parmak izinden yola çıkmaya karar verdi.

Suçlu bulundu

Çalışmanın sonucunda hırsızlık olayını daha önce de tanınmamak için kadın kıyafeti giyerek ünlenen ve aynı suçtan 20'den fazla hırsızlık suçu kaydı bulunan B.İ.'nin (18) gerçekleştirdiği belirlendi.

Şahıs cezaevine gönderildi

Şüpheli kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan B.İ.'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20'den fazla hırsızlık suçu kaydı var

İHA'nın haberine göre; henüz 18 yaşında olmasına rağmen 20'den çok hırsızlık suçu kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, daha önce de kadın kıyafeti giyerek bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.



