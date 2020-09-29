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    İzmir'de kadına şiddet anı

    İzmir’de, erkek arkadaşı tarafından dövülen kadın şikayetçi olmazken, o anlar ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 09:00
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    İzmir'de kadına şiddet anı

    İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından sokak ortasında dövüldü.

    Çiftin arkadaşları olduğu tahmin edilen bir kişi de araya girerek döven şahsa engel olmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı.

    KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt edilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

    Olayın ardından ifade veren kadının ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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