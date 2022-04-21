İzmir'de kadını araçla ezerek öldüren 16 yaşındaki şahsa 6 yıla kadar hapis istemi

El frenini kurcalarken geri kayarak 3 çocuk annesinin ölümüne neden olan şahıs için 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

22 Eylül 2021 tarihinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, yürürken düştüğü belirtilen 63 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Deniz, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Deniz, polise verdiği ilk ifadede yolda yürürken düştüğünü söyledi, ancak doktorlar vücudunda çok fazla kırık olunca düşmeye bağlı yaralanmış olamayacağını belirtti. Bunun üzerine kızları, Emine Deniz'le konuştu.

Deniz, komşusunun oğlu M.K.C.'nin (16) otomobille geri manevra yaparken çarpıp, kendisini duvara sıkıştırdığını ve annesi S.C. kendisini tehdit ettiği için de olayı kimseye anlatamadığını söyledi.

Kazadan 32 saat sonra hayatını kaybetti

Emine Deniz, kazadan 32 saat sonra yaşamını yitirdi. Deniz'in eşi ve çocuklarının şikayeti üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, kazaya neden olan M.K.C.'yi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, suçunu itiraf eden M.K.C., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"El frenini kurcalarken yanlışlıkla indirdim"

Polis, M.K.C.'nin annesi S.C.'nin de 'tehdit' iddiasıyla ifadesine başvurdu. Savcılıktaki ifadesinde olay anını anlatan M.K.C., şunları söyledi:

"Emine Deniz mahalleden komşumuz olur. Olay günü kuzenim A.G.'ye ait araç, evimizin önündeki sokakta park halindeydi. Araç kullanmayı bilmiyorum, müzik dinlemek amacıyla arabaya binip kontağı açtım. Müzik dinlerken ön koltukların arasında bulunan el frenini kurcalarken yanlışlıkla indirmiş bulundum. El freni inince araç bir anda geri geri hareket etmeye başladı. Panikleyip, ellerimle yüzümü kapattım.

"Beni çok sevdiği için polislere adımı vermedi"

Bir süre sonra dönüp baktığımda Emine Teyze araçla duvar arasına sıkışmıştı. Hemen araçtan indim ve aracı iterek Emine Teyze'yi kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi. Araç kullanmayı bilmediğim için bu şekilde engel olmaya çalıştım. Bu sırada A.G. abi koşup geldi, aracı ileri doğru aldı. Emine Teyze'yi kurtardık. O yerde yatarken şoka girdim ve eve doğru gittim. Hemen telefonla ambulansı aradım. Olay yerine sağlık ekipleri geldi ancak Emine Teyze iyi olduğunu söyleyerek evine gitti. Beni çok sevdiği için de polislere adımı ifadesinde vermedi.

6 yıla kadar hapis istemi kabul edildi

Eve gittikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılmış, orada da hayatını kaybetmiş. Olay bir anda gelişti. Ben ne olduğunu anlayamadım, çok pişmanım." Soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, M.K.C. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İzmir Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.