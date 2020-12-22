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    İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

    Yolda yürüyen kadını sözle taciz eden şüpheli, iddiaya göre kendisini uyaran polise de küfredip, saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memurunu darbeden şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 08:01
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 09:09
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    İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

    İzmir’in Konak ilçesi Konak Mahallesi Mucibürrahman Caddesi üzerindeki yolda yürüyen bir kadın, iddiaya göre A.K. (35) tarafından sözlü olarak taciz edildi.

    Bunun üzerine kadın, durumu cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerine bildirdi.

    Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri, A.K.'ye uyarıda bulundu.

    ÖNCE KÜFRETTİ ARDINDAN SALDIRDI

    Polis ekiplerinin uyarısına tepki gösteren A.K., önce küfretti, daha sonra da polis memuru H.A.'yı darbetti.

    Yaşanan kargaşanın ardından polis ekipleri, A.K.'yi gözaltına alırken;  yaralanan polis memuru H.A. ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

    İzmir de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı #1

    BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

    Bu arada yapılan araştırmada kadını taciz edip, polise saldıran şüpheli A.K.'nin, birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

    Gözaltına alnın A.K., işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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