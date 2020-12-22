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- İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı
İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı
- DHA
- 22.12.2020 - 08:01
- Güncelleme : 22.12.2020 - 09:09
İzmir’in Konak ilçesi Konak Mahallesi Mucibürrahman Caddesi üzerindeki yolda yürüyen bir kadın, iddiaya göre A.K. (35) tarafından sözlü olarak taciz edildi.
Bunun üzerine kadın, durumu cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerine bildirdi.
Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri, A.K.'ye uyarıda bulundu.
ÖNCE KÜFRETTİ ARDINDAN SALDIRDI
Polis ekiplerinin uyarısına tepki gösteren A.K., önce küfretti, daha sonra da polis memuru H.A.'yı darbetti.
Yaşanan kargaşanın ardından polis ekipleri, A.K.'yi gözaltına alırken; yaralanan polis memuru H.A. ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Bu arada yapılan araştırmada kadını taciz edip, polise saldıran şüpheli A.K.'nin, birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alnın A.K., işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.