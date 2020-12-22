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İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

Yolda yürüyen kadını sözle taciz eden şüpheli, iddiaya göre kendisini uyaran polise de küfredip, saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memurunu darbeden şüpheli gözaltına alındı.