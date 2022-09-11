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    İzmir'de kağıt toplayıcısına taksi çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    İzmir’de ticari taksi önce kağıt toplayıcısına ardından ise park halindeki araca çarptı. Kazada kağıt toplayıcısı yaşlı adam hayatını kaybetti.
    • 11.09.2022 - 05:37
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    İzmir'de kağıt toplayıcısına taksi çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    İzmir'de saat 03.40 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş’a (67) ve ardından park halindeki 42 CVT 11 plakalı araca çarptı.

    Yola savruldu

    Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

    İzmir de kağıt toplayıcısına taksi çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Kağıt toplayıcısı yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    İzmir de kağıt toplayıcısına taksi çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre öte yandan, Durmuş’un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    İzmir de kağıt toplayıcısına taksi çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #3

    İzmir de kağıt toplayıcısına taksi çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #4

    İzmir de kağıt toplayıcısına taksi çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #5


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