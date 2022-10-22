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İzmir'de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı

İzmir'de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı

Daha önce mühürlenen iki kahvede kumar oynandığı iddiası üzerine baskın yapıldı. Yakalanan 186 kişiye 338 bin TL para cezası kesildi.