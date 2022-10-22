Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.145
0.94%
BTXN Coin
9.84
2.60%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İzmir'de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı

    Daha önce mühürlenen iki kahvede kumar oynandığı iddiası üzerine baskın yapıldı. Yakalanan 186 kişiye 338 bin TL para cezası kesildi.
    • 22.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'nın Gökdere Beşyol Mahallesi mevkilerinde 2 işletmede kumar oynandığı bilgisi aldı ve çalışma başlattı.

    Aynı işletmeleri daha önce kumar yüzünden mühürleyen ekipler, 2 kıraathanede kumar oynandığı ihbarının üzerine eyleme geçti.

    Ekipler dün gece geç saatlerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    186 kişi kumar oynarken yakalandı

    Yapılan operasyonda kumar oynadığı esnada suçüstü yakalanan toplamda 186 kişiye 338 bin 334 TL para cezası kesildi.

    DHA'dan edinilen bilgilere göre, kıraathane işletmesi sahipleri İ.A. ve G.A. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

    İzmir de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı #1

    İzmir de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı #2

    İzmir de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı #3


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu
    Gündem

    İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

    Davutoğlu'na vatandaştan
    Politika

    Davutoğlu'na vatandaştan

    Görüş Bildir