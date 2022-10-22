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- İzmir'de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı
İzmir'de kahvehanede kumar oynayan 186 kişi yakalandı
Daha önce mühürlenen iki kahvede kumar oynandığı iddiası üzerine baskın yapıldı. Yakalanan 186 kişiye 338 bin TL para cezası kesildi.
- 22.10.2022 - 11:39
- Güncelleme : 22.10.2022 - 13:10
İzmir'in Bornova ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'nın Gökdere Beşyol Mahallesi mevkilerinde 2 işletmede kumar oynandığı bilgisi aldı ve çalışma başlattı.
Aynı işletmeleri daha önce kumar yüzünden mühürleyen ekipler, 2 kıraathanede kumar oynandığı ihbarının üzerine eyleme geçti.
Ekipler dün gece geç saatlerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
186 kişi kumar oynarken yakalandı
Yapılan operasyonda kumar oynadığı esnada suçüstü yakalanan toplamda 186 kişiye 338 bin 334 TL para cezası kesildi.
DHA'dan edinilen bilgilere göre, kıraathane işletmesi sahipleri İ.A. ve G.A. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.