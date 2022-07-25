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    İzmir'de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza

    2 kahvehaneye yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye toplam 149 bin 158 TL ceza kesildi. Aynı zamanda aramalarda da 15 gram kubar esrar ele geçirildi.
    • 25.07.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:49
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    İzmir'de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'daki Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye 149 bin 158 TL ceza kesildi.

    Öte yandan kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken İ.A. ve Ö.T. hakkında, 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

    Uyuşturucu madde de bulundu

    Gökdere Mahallesi'ndeki kahvehanede yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesiyle birlikte şüphelilerden Ö.K.'nin üzerinde 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre; Ö.K. hakkında da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

    İzmir'de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza VİDEO

    İzmir de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza #1

    İzmir de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza #2

    İzmir de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza #3

    İzmir de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza #4

    İzmir de kahvehanelere kumar baskını: 82 kişiye 149 bin lira ceza #5


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