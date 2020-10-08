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    İzmir'de kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

    2 eğlence mekanının çalışanları arasında çıkan ve 1 kişinin hafif yaralandığı kavgada havaya ateş açtığı için gözaltına alınan şahıs, kalabalığı dağıtmak için 1 el ateş ettiğini iddia etti.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 15:38
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    İzmir'de kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

    İzmir Alsancak'ta bulunan Cumbalı Sokak'ta  karşılıklı hizmet veren iki eğlence mekanının garsonları arasında, gece 00.30 sıralarında müşteri kapma sebebiyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine önce mekanların çalışanları, ardından da müşteriler kavgaya dahil olunca arbede yaşandı.

    1 EL ATEŞ EDİLDİ

    Bu sırada, çıkan arbede de 1 el silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Polis, biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı. Havaya ateş ettiği öne sürülen Y.A. gözaltına alınırken, hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAVGA EDENLERİ AYIRMAK İSTEMİŞ

    Gözaltına alınan Y.A.'nın emniyete verdiği ifadede, arbede çıkınca korktuğunu ve kavga edenleri ayırmak için havaya 1 el ateş ettiğini söylediği bildirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından, serbest bırakıldı.

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