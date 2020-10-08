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İzmir'de kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

İzmir'de kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

2 eğlence mekanının çalışanları arasında çıkan ve 1 kişinin hafif yaralandığı kavgada havaya ateş açtığı için gözaltına alınan şahıs, kalabalığı dağıtmak için 1 el ateş ettiğini iddia etti.