İzmir'de kalbinden bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi

Kavgada kalbinden bıçaklandığı öğrenilen S.Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ancak 2 gün sonra teslim olan cinayet şüphelisi H.B. ise tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 25 Eylül Pazar gecesi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı H.B. (26) ile S.Y. (27) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., yanında bulunan bıçakla S.Y.'yi kalbinden bıçakladı.

Genç adam, kanlar içerisinde yere yığılırken H.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan S.Y. ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç öldü

Hastanede tedavi altına alınan S.Y., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

S.Y.'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.





Şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli H.B.'nin yakalanması için çalışma başlatırken şüpheli bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.