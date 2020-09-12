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    İzmir'de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı

    İzmir'in Buca ilçesinde, 20 yaşındaki Gülşah T., kaldırımda oturduğu sırada bir otomobil genç kıza çarptı.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 07:45
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    İzmir'de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı

    İzmir'in Buca ilçesi, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda, dün sabah saat 08.32'de plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kaldırımda oturan Gülşah T.'ya çarptı.

    ARACIN ALTINDA KALARAK SÜRÜKLENDİ

    Çarpmanın şiddetiyle yere düşen genç kız, otomobilin altında kalarak bir süre kaldırımda sürüklendi. Genç kız, kaza nedeniyle kazada ağır yaralandı. Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İzmir'de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı

    İzmir de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı #1

    GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

    İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülşah T., gelen sağlık ekiplerinin ilk tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    İzmir de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı #2

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Öte yandan, kaza anı ise sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak binanın önünde oturan Gülşah T.'ye çarptığı anlar bulunuyor. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz genç kız, yere düşerek otomobilin altında kalıp sürükleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İzmir de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı #3

    İzmir de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı #4

    İzmir de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı #5

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