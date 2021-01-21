İzmir'de kalp krizi geçirdiği düşünülen kişinin vurulduğu anlaşıldı

Yerde yüzüstü yatar vaziyette bulunan bir kişinin doktor kontrolü sırasında sırtından tabanca ile vurulduğu görüldü. Cinayet şüphelisi ise kısa sürede suç aleti ile yakalandı.

İzmir’in Konak ilçesi Fatih Mahallesi 405 sokak üzerinde yüzüstü yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, Mustafa Kaya (49) olduğu öğrenilen kişinin üzerinde herhangi bir yara izi veya kan görmeyince kalp krizi geçirdiği ihtimalini değerlendirerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Burada tedaviye alınan Kaya'nın sırtına mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

Vücudunda kan izine rastlanılmayan, böylelikle uzaktan ateşlenen ya da bir yerden sekerek isabet eden yorgun mermi ile vurulduğu anlaşılan Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırma sonucu Kaya'ya hedef gözeterek ateş açtığı belirlenen kişinin eşkali belirlendi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin S.K. olduğu saptandı.

Adresi öğrenilen S.K., evine yapılan baskınla yakalandı.

TABANCASI DA BULUNDU

Evde yapılan aramada ise cinayette kullandığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kaya'nın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.