İzmir'de kamyon, depo ve apartmana çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek depo ve apartmana çarpan kamyon sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokak'ta, C.A.'nın kullandığı 35 ACG 617 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, önce bir depoya ardından 3 katlı bir apartmana çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü C.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesini bulunmadığı bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"BU SOKAKTA CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Depo sahibi Erdoğan Dumluoğlu, kaza anında büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Sesi duyup balkona çıktığımda kazayı gördüm. Bu sokakta can güvenliğimiz yok. Çocuklarımız rahatlıkla dışarıda oynayamıyor. Bağlantı yolu açıldığı için sokak karayolu gibi işlek oldu. Gecemiz gündüzümüz kalmadı. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

"OTOMOBİL DE ÇARPMIŞTI"

Evinde hasar meydana gelen Bilgin Ertem de "Bu sokağa bir çare bulsunlar. Daha önce de evime otomobil çarptı. Bu nedenle evimi korumak için kendimce önlemler aldım. Çok mağdur durumdayız. Kaza sırasında evde eşim, kızım ve torunlarım vardı. Çok şükür canlarına bir şey olmadı." diye konuştu.