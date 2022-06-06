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    İzmir'de kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

    Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra alt yola düştüğü kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
    • 06.06.2022 - 02:29
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    İzmir'de kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

    İzmir'in Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti:

    Konaktan Bornova yönüne giden Osman Ö. (53) yönetimindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştı.

    Karşı yönden gelen otomobile çarptı, alt yola düştü

    Kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

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    1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler Osman Ö. ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İzmir de kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı #2

    Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    İzmir de kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı #3

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