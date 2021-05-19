İzmir'de elektrikli bisiklette bulunan 15 ve 16 yaşlarında olan iki çocuğa kamyonet çarptı.

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonetin çarptığı iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAMYONET BİSİKLETLİ ÇOCUKLARA ÇAPRTI

16 yaşındaki E.K. ve arkadaşı 15 yaşındaki A.A. elektrikli bisikletle yol üzerinde seyir halindeyken, belediyeye ait olduğu öne sürülen bir kamyonet, elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan ve başlarında kask olmadığı öğrenilen E.K. ve A.A., yola savruldu.

Yolda metrelerce sürüklenen çocuklar yerde yatarken, kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İzmir'de kamyonetin çarptığı iki çocuk yola savruldu VİDEO





İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, E.K. ve A.A. daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.





ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde E.K. ile arkadaşı A.A.'nın elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde caddeye çıktığı, bu sırada caddede seyir halinde olan belediyeye ait kamyonetin elektrikli bisiklete çarptığı görüldü.





"BURADA ÇOK KAZA OLUYOR"

Bu kavşakta sürekli kazaların olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Erdoğan, yetkililerden buraya önlem alınmasını istedi. Erdoğan, "Ben evde oturuyordum ve gürültüye dışarı çıktım. Apartmanın güvenlik kameralarını incelediğimde elektrikli bisikletin hızlı geldiğini gördüm. Üstünde de iki genç vardı. Burada ne yazık ki çok kaza oluyor ve biz çok rahatsızız bu durumdan.

Buraya önlem açısından bir işaret levhası ya da yola bir kasis yapılması şart. Bu bir değil iki değil. Sürekli yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar oluyor. Burası kontrolsüz bir kavşak ve vatandaşlarımız ne yazık ki dikkat etmiyorlar" açıklamasında bulundu.





"KÖTÜ BİR KAZAYDI"

Bir başka mahalle sakini Sıdıka Yetkinoğlu ise, "Elektrikli bisikletle iki çocuk yokuş aşağı hızla gelirken kamyonet ile çarpıştı. Çocuklardan biri yolun bir tarafında, biri de diğer tarafına fırladı. Oldukça kötü bir kazaydı. Daha sonra ambulanslar gelerek çocukları hastaneye götürdü.

Burası kontrolsüz bir kavşak olduğu için ne yazık ki çok kaza oluyor. Yetkililer buraya bir şeyler yapmalı. Tümsek veya işaret levhası yapılması gerekiyor. Günah çocuklar var, yaşlılar var" diye konuştu.