İzmir'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü

Kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir’in Urla ilçesi Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde İlkay Umut Şensoy (38) idaresindeki 35 EAL 278 plakalı kamyonet ile Sedat Şenyıldız'ın (44) kullandığı 35 DC 6899 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, minibüs şoförü Sedat Şenyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü İlkay Umut Şensoy ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Mert Kayat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Urla Devlet Hastanesi'ndeki Hasan Öncel'in hayati tehlikesinin sürdüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şensoy Çifti'nin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.