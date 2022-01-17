İzmir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen genç işçi hayattan koptu

Tire ilçesinde gazdan zehirlenen 22 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç adam 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde 13 Ocak günü 22 yaşındaki 2 çocuk babası Yakup Yaşar, bilinmeyen nedenle daha önce kapatılan bir galeriye girdi.

Burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazı nedeniyle bir süre sonra fenalaşan işçilerin yardımına mesai arkadaşları koştu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Zehirlenen işçiler, baygın bir şekilde ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Yakup Yaşar, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayatını kaybetti.

DİĞER İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Genç işçinin ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan, zehirlenen diğer işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.