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    İzmir'de kardeşler arası miras davası: 1 ölü

    Gaziemir ilçesinde miras nedeniyle birbirine bıçak çeken iki kardeş kanlar içinde kaldı. Ağabey, kardeşinin bıçak darbesiyle olay anında hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 17:30
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    İzmir'de kardeşler arası miras davası: 1 ölü

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde kardeşler arasındaki miras davasında kan aktı.

    Miras konusunda anlaşmazlık bulunan Yılmaz Büdüş (50) ile kardeşi İsmail Büdüş (47) Dokuz Eylül Mahallesi'nde karşılaştı.

    İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi.

    İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

    Yaşanan bıçaklı kavgada iki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de kardeşler arası miras davası: 1 ölü #1

    AĞABEY OLAY ANINDA CAN VERDİ

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yılmaz Büdüş'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi İsmail Büdüş, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    KATİL ZANLISI TEDAVİ ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK

    Yılmaz Büdüş'ün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, İsmail Büdüş'ün hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de kardeşler arası miras davası: 1 ölü #2


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