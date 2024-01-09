İzmir'de kardeşler arasında arazi krizi! Ağabeyini vurdu... Çeşme ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akşam saatlerinde bir kişi tabanca ile ateş açarak ağabeyini vurdu. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Germiyan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, N.B. ile M.B. isimli iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Ağabeyini bacağından vurdu

İkili arasındaki gerginliğin artması nedeniyle N.B., tabanca ile ağabeyi M.B.'yi bacağından vurarak yaraladı.

Olay sonrası M.B., ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan gözaltında

Şüpheli N.B. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan, aynı mahallede öğlen saatlerinde eski muhtar Şadan Kaya ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle Bilen ve Emine Dolma çifti ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi nedeniyle Şadan Kaya, Dolma çiftine tabanca ile ateş açtı.

Olayda Bilen Dolma olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Emine Dolma ise hafif şekilde yaralandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)