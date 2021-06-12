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- İzmir'de kasiyer tartıştığı müşteriye ateş açtı
İzmir'de kasiyer tartıştığı müşteriye ateş açtı
- DHA
- 12.06.2021 - 10:14
- Güncelleme : 12.06.2021 - 10:29
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan M.Ö. alışveriş yapmak üzere bir markete geldi.
Alışverişini tamamladıktan sonra kasaya giden M.Ö., aldığı ürünün etiket fiyatı ile fatura tutarının farklı olması nedeniyle kasiyer Ö.A'ya tepki gösterdi.
İkili arasında tartışma çıktı.
MARKETİN DEPOSUNA TABANCA SAKLAMIŞ
Tartışma sırasında M.Ö. kasiyere saldırdı. Kasiyer Ö.A. da marketin depo kısmında, kendisine ait dolaptan aldığı kurusıkı tabanca ile bir el rastgele ateş açtı.
Bu sırada markette alışveriş yapan V.A., Ö.A.'yü etkisiz hale getirip tabancayı aldı.
İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kurusıkı tabanca ve 14 mermiye el koydu.
Gözaltına alınan M.Ö. ve Ö.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İzmir'de kasiyer tartıştığı müşteriye ateş açtı VİDEO
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; M.Ö. ile Ö.A.’nün kavga ettiği, müşteriler kaçıştığı ve V.A.’nın kasiyer Ö.A.'yı etkisiz hale getirip elindeki tabancayı aldığı görüldü.