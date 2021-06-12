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İzmir'de kasiyer tartıştığı müşteriye ateş açtı

İzmir'de kasiyer tartıştığı müşteriye ateş açtı

Bir market zincirinin şubesinde kasiyer olarak çalışan Ö.A., aldığı üründe fiyat farkı olduğunu söyleyerek kendisine tepki gösteren müşteriye, kurusıkı tabanca ile ateş etti.