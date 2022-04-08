- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de katil parkta otururken yakaladı
İzmir’de katil parkta otururken yakaladı
- DHA
- 08.04.2022 - 11:38
İzmir’in Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dubleks dairede oturan 2 çocuk babası Arif Kıvrak (52), birlikte yaşadığı yatalak annesi üst katta bulunduğu sırada bıçaklandı.
Dün saat 14.30 sıralarında gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taşımacılık işiyle uğraşıyordu
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde taşımacılık işiyle uğraşan Kıvrak'ın öldüğü belirlendi.
Kıvrak’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Parkta otururken yakalandı
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Kıvrak’ı öldürenin N.T. (41) olduğu belirlendi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.T.’yi cinayeti işlediği evin yakınındaki Karafatma Parkı'nda otururken yakaladı.
‘Sen alkollü olduğun zamanlarda eşinle birlikte oluyordum’
N.T. emniyetteki ifadesinde Arif Kıvrak’ın, eşi ile birlikte olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine evine gittiğini söyledi.
Çıkan tartışmada Kıvrak’ın kendisine ‘Sen alkollü olduğun zamanlarda eşinle birlikte oluyordum’ deyince sinir krizi geçirdiğini belirten N.T., sonrasını ise hatırlamadığını ileri sürdü.