Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir’de katil parkta otururken yakaladı

İzmir’de katil parkta otururken yakaladı

Evinde bıçaklanarak öldürülen 52 yaşındaki adamın katili, polis tarafından parkta otururken yakalandı. Katil zanlısı ifadesinde, öldürdüğü adamın eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü.