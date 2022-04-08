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    İzmir’de katil parkta otururken yakaladı

    Evinde bıçaklanarak öldürülen 52 yaşındaki adamın katili, polis tarafından parkta otururken yakalandı. Katil zanlısı ifadesinde, öldürdüğü adamın eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 11:38
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    İzmir’de katil parkta otururken yakaladı

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dubleks dairede oturan 2 çocuk babası Arif Kıvrak (52), birlikte yaşadığı yatalak annesi üst katta bulunduğu sırada bıçaklandı.

    Dün saat 14.30 sıralarında gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Taşımacılık işiyle uğraşıyordu

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde taşımacılık işiyle uğraşan Kıvrak'ın öldüğü belirlendi.

    Kıvrak’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Parkta otururken yakalandı

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Kıvrak’ı öldürenin N.T. (41) olduğu belirlendi.

    Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.T.’yi cinayeti işlediği evin yakınındaki Karafatma Parkı'nda otururken yakaladı.

    İzmir’de katil parkta otururken yakaladı #1

    ‘Sen alkollü olduğun zamanlarda eşinle birlikte oluyordum’

    N.T. emniyetteki ifadesinde Arif Kıvrak’ın, eşi ile birlikte olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine evine gittiğini söyledi.

    Çıkan tartışmada Kıvrak’ın kendisine ‘Sen alkollü olduğun zamanlarda eşinle birlikte oluyordum’ deyince sinir krizi geçirdiğini belirten N.T., sonrasını ise hatırlamadığını ileri sürdü.


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