İzmir'de kavga ayırmak isteyen 2 çocuk babası vefat etti

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası 63 yaşındaki Nurettin Dinç, pompalı tüfekle vurulması sonucu yaşamını yitirdi.

Saat 19.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Cengizhan Mahallesi 1615/9 Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, ateşlenen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinç’i alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

2 çocuk babası olan ve nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Dinç’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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2 ŞÜPHELİ FİRARİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen V.S. ve E.C.A.’nın polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, pompalı tüfeği ateşleyen şüpheliyi tespit etmek için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



