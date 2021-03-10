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- İzmir’de kavga ederken silahını ateşledi: 1 yaralı
İzmir’de kavga ederken silahını ateşledi: 1 yaralı
- AA
- 10.03.2021 - 09:11
- Güncelleme : 10.03.2021 - 09:53
İzmir'in Konak ilçesinde, Şafak Yurtsever K. ile bir vatandaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti.
Lale Mahallesi 1433 Sokak'ta gece saatlerinde başlayan tartışma şiddetlendi, kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirilerine olan öfkesinin artması üzerine şahıs üzerindeki silahı çıkardı, Şafak Yurtsever K’ye ateş etti.
VATANDAŞLAR HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Ateş eden şahıs olay yerinden kaçarken, Şafak Yurtsever K. isimli vatandaş kanlar içinde kaldı.
Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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İNCELEMELERDE BULUNULDU
Olay yeri inceleme ekipleri, olay mahallinde incelemelerde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri silahını ateşleyen şahsı yakaladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.