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    İzmir’de kavga ederken silahını ateşledi: 1 yaralı

    İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflardan biri, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak ateşledi. Kavga sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 10.03.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 09:53
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    İzmir’de kavga ederken silahını ateşledi: 1 yaralı

    İzmir'in Konak ilçesinde, Şafak Yurtsever K. ile bir vatandaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti.

    Lale Mahallesi 1433 Sokak'ta gece saatlerinde başlayan tartışma şiddetlendi, kavgaya dönüştü.

    Tarafların birbirilerine olan öfkesinin artması üzerine şahıs üzerindeki silahı çıkardı, Şafak Yurtsever K’ye ateş etti.

    VATANDAŞLAR HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Ateş eden şahıs olay yerinden kaçarken, Şafak Yurtsever K. isimli vatandaş kanlar içinde kaldı.

    Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir’de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı VİDEO

    İNCELEMELERDE BULUNULDU

    Olay yeri inceleme ekipleri, olay mahallinde incelemelerde bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri silahını ateşleyen şahsı yakaladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de kavga ederken silahını ateşledi: 1 yaralı #1

    İzmir’de kavga ederken silahını ateşledi: 1 yaralı #2

    İzmir’de kavga ederken silahını ateşledi: 1 yaralı #3

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