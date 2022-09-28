Petrol
86.03
1.37%
Euro
17.779
0.50%
Dolar
18.5259
0.42%
Altın
974.36
0.87%
Borsa
3238
-0.84%
Bitcoin
358.227
-4.63%
BTXN Coin
10.28
4.36%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İzmir'de sokak ortasında başlayan kavga kanlı bitti: 1 ölü

    Yolda karşılaşan iki şahıs arasında çıkan tartışmada kalbine bıçak darbesi, alan S.Y. adlı genç hayatını kaybetti.
    • 28.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 15:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sokak ortasında başlayan kavga kanlı bitti: 1 ölü

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan gençler birbirlerini görünce kavgaya tutuştu.

    26 yaşındaki H.B ile 27 yaşındaki S.Y. arasında çıkan kavgada tansiyon yükseldi.

    Bu sırada H.B., yanında taşıdığı bıçağı S.Y.'nin kalbine sapladı.

    Kanlar içinde yere yığılan genç, çevredekiler tarafından fark edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.

    Hadtanede tedavi altına alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Durumu ağır olan S.Y. ise doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

    Şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, saldırgan sabah saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir de sokak ortasında başlayan kavga kanlı bitti: 1 ölü #1


    Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş
    Magazin

    Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Gürcistan: Ülkeye giren Rusların sayısı yüzde 45 arttı
    Dünya

    Gürcistan: Ülkeye giren Rusların sayısı yüzde 45 arttı

    Görüş Bildir