İzmir'de sokak ortasında başlayan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Yolda karşılaşan iki şahıs arasında çıkan tartışmada kalbine bıçak darbesi, alan S.Y. adlı genç hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan gençler birbirlerini görünce kavgaya tutuştu.

26 yaşındaki H.B ile 27 yaşındaki S.Y. arasında çıkan kavgada tansiyon yükseldi.

Bu sırada H.B., yanında taşıdığı bıçağı S.Y.'nin kalbine sapladı.

Kanlar içinde yere yığılan genç, çevredekiler tarafından fark edildi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.

Hadtanede tedavi altına alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Durumu ağır olan S.Y. ise doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, saldırgan sabah saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.