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    İzmir'de kavga sırasında iş arkadaşının karısını bıçakladı

    İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan Çağrı S. (20) ile konuşmak için gittiği iş arkadaşı İsmail N. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail N.'nin eşi karnından bıçaklandı.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 06:49
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    İzmir'de kavga sırasında iş arkadaşının karısını bıçakladı

    İzmir'in Bornova ilçesinde, aralarında husumet bulunan Çağrı S. (20) ile İsmail N. markette tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında İsmail. N.'nin eşi Neşe N., Çağrı S.'ye müdahale etmesi sonucu, karnında bıçaklandı.

    Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    YARALI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Bıçak darbesi ile yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Neşe N. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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    ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

    Öte yandan, polis ekipleri olay sonrası kaçan Çağrı S.'yi suç aleti ile kısa sürede yakaladı.

    Gözaltına alınan Çağrı S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, iş arkadaşı İsmail N'ye ait cep telefon numarasını internet sitelerine verdiği için aralarında husumet oluştuğu ve bu konuyu konuşmak için yanına gittiğinde Neşe N'nin kendisine saldırmasını üzerine kadını bıçakladığını söylediği belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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