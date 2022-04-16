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    İzmir'de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı

    OTobüs şoförüyle kavga ettiği sırada kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaralayan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 16:14
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    İzmir'de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesinde otobüs şoförü ile taksici tartışmaya başladı.

    Perşembe akşamı ESHOT 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Kavgayı fark eden M.G., iki sürücüyü ayırmak istedi. Otobüs şoförü ile tartışmayı bırakan taksici K.K., bu kez M.G. ile kavga etmeye başladı.

    Ayırmak isterken yaralandı

    Kavga sırasında K.K., yanındaki bıçakla M.G.'yi bacağından yaraladı. O anlar, otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    İzmir'de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı VİDEO

    Tutuklandı

    İHA'nın aktardığı habere göre kendi imkanlarıyla hastaneye giden M.G., tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan K.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı #1

    İzmir de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı #2

    İzmir de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı #3

    İzmir de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı #4


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