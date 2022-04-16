OTobüs şoförüyle kavga ettiği sırada kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaralayan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde otobüs şoförü ile taksici tartışmaya başladı.

Perşembe akşamı ESHOT 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgayı fark eden M.G., iki sürücüyü ayırmak istedi. Otobüs şoförü ile tartışmayı bırakan taksici K.K., bu kez M.G. ile kavga etmeye başladı.

Ayırmak isterken yaralandı

Kavga sırasında K.K., yanındaki bıçakla M.G.'yi bacağından yaraladı. O anlar, otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İzmir'de kavgayı ayıranı bıçaklayan taksici tutuklandı VİDEO



Tutuklandı

İHA'nın aktardığı habere göre kendi imkanlarıyla hastaneye giden M.G., tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan K.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.













