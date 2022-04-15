Otobüs şoförü ile kavga eden taksi sürücüsü, kavgayı ayırmaya gelen kişiyi bacağından bıçakladı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İzmir’in Konak ilçesinde 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında sefer yapan otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında tartışma çıktı.

Dün akşam saatlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. isimli bir vatandaş, kavgayı ayırmak için araya girdi.

Otobüs şoförünü bıraktı, diğerine saldırdı

Taksi sürücüsü, bu kez otobüs şoförünü bırakarak M.G. ile kavga etmeye başladı.

Kavga esnasında K.K., yanında bulunan bıçağı çıkararak M.G.’yi bacağından bıçakladı.

İzmir’de kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı VİDEO

O anlar kamerada

İHA’nın haberine göre yaralı M.G.’nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

K.K. ise gözaltına alındı.

Kavga anları ise otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.