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    İzmir’de kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

    Otobüs şoförü ile kavga eden taksi sürücüsü, kavgayı ayırmaya gelen kişiyi bacağından bıçakladı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
    • 15.04.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 14:09
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    İzmir’de kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

    İzmir’in Konak ilçesinde 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında sefer yapan otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında tartışma çıktı.

    Dün akşam saatlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. isimli bir vatandaş, kavgayı ayırmak için araya girdi.

    Otobüs şoförünü bıraktı, diğerine saldırdı

    Taksi sürücüsü, bu kez otobüs şoförünü bırakarak M.G. ile kavga etmeye başladı.

    Kavga esnasında K.K., yanında bulunan bıçağı çıkararak M.G.’yi bacağından bıçakladı.

    İzmir’de kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı VİDEO

    O anlar kamerada

    İHA’nın haberine göre yaralı M.G.’nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

    K.K. ise gözaltına alındı.

    Kavga anları ise otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    İzmir’de kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı #1

    İzmir’de kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı #2


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