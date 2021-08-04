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    İzmir'de kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

    Kavga eden alkollü iki kişiyi ayırmak isteyen genç, kasığından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı, olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.08.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 14:57
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    İzmir'de kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

    İzmir’in Foça ilçesi Küçükdeniz Limanı çevresi Aşıklar Caddesi’ndeki sahilde yan yana bağlı iki ayrı teknede oturan ve alkollü olduğu ileri sürülen Ekrem B. (38) ile Ahmet G. (21) arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Talip Yılmaz, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

    KASIĞINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Ekrem B., olay yerinden ayrılıp elinde bıçakla geri döndü ve Talip Yılmaz'ı kasığından bıçaklayarak kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Talip Yılmaz, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    İzmir de kavgayı ayırmak isterken öldürüldü #1

    FOÇA BELEDİYESPOR'UN ESKİ FUTBOLCUSU

    Süper Amatör Lig'de mücadele eden Foça Belediyespor'un eski futbolcusu olduğu belirtilen Talip Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı. Ekrem B.'nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    İzmir de kavgayı ayırmak isterken öldürüldü #2

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