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    İzmir'de kaybolan Buket'in ailesi jandarma önünde toplandı

    Kaybolan iki kuzenden birinin bulunmasının ardından 2,5 aydır kendisinden haber alınamayan Buket Uslu'nun annesi jandarmanın önünde baygınlık geçirdi.
    • 04.06.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 17:40
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    İzmir'de kaybolan Buket'in ailesi jandarma önünde toplandı

    İzmir'in Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi’nde vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde kaybolan 16 yaşındaki kuzenler Gözde Uslu ve Buket Uslu'nun bulunması için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplanmıştı.

    İki genç kızdan Gözde Uslu bulunurken, lise öğrencisi kendi isteğiyle evden kaçtığını söyledi.

    Kızından 2,5 aydır haber alamıyor

    İHA'nın haberine göre; 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket Uslu'dan hala haber alınamazken, aile fertleri, mahallelinin desteğiyle ikinci kez Çandarlı Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

    İzmir'de kayıp Buket için jandarma önünde alkışlı oturma eylemi VİDEO

    Oturma eyleminde baygınlık geçirdi

    Alkışlar eşliğinde oturma eylemi yapan vatandaşlar, kayıp kızın bulunmasını istedi.

    Dikili’den çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğu oturma eyleminde Buket’in annesi Gülşah Uslu, baygınlık geçirdi.

    Jandarma ekipleri, aile fertlerinden süre isteyerek kızlarını bulacakları sözü vermesi üzerine kalabalık dağıldı.

    İzmir de kaybolan Buket in ailesi jandarma önünde toplandı #1

    İzmir de kaybolan Buket in ailesi jandarma önünde toplandı #2

    İzmir de kaybolan Buket in ailesi jandarma önünde toplandı #3


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