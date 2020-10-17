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- İzmir'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
İzmir'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Ödemiş ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulan kişinin su kuyusunda cansız bedenine ulaşıldı.
- İHA
- 17.10.2020 - 22:10
İzmir'in Ödemiş ilçesi Mescitli Mahallesi Yılancı mevkiinde meydana gelen olayda, Ödemiş'te sürücü kursunda eğitmenlik yapan Ali İlker Gülseren'den (36), iddiaya göre haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu.
Gülseren'in arazisinin bulunduğu bölgede yapılan arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı.
CESEDİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cesedine ulaşıldı.
Gülseren’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.