İzmir'de kaybolan kız çocuğu, inşaatta bağlı halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki kız çocuğu, bir inşaatta elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokaktaki inşaatın önünden geçen kadın, içeriden "Yardım edin, sesimi duyan kimse yok mu?" diye ses duydu.

Kadın bunun üzerine bölgede yaşayan insanlara haber verdi.

ELLERİ AYAKLARI, BAĞLI KIZI GÖRDÜLER

İnşaata giren vatandaşlar elleri, ayakları bağlanmış ve kafasına çanta geçirilmiş bir kız çocuğu olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Sağlık durumu iyi olan kız çocuğunun 13 yaşında S.C. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye oradan da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ÖĞLEN SAATLERİNDE KAYIP İHBARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan kız çocuğunun yakınları tarafından öğlen saatlerinde kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

SİLAHLI VE MASKELİ 2 KİŞİNİN KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ

Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.