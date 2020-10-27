Bornova ilçesine kaybolan 13 yaşında bir kız çocuğu, inşatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesindeki 13 yaşında bir kız çocuğu için kayıp ihbarında bulunulmuştu.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokaktaki inşaatın önünden geçen kadın, içeriden "Yardım edin, sesimi duyan kimse yok mu?" diye ses duydu.

Kadın bunun üzerine bölgede yaşayan insanlara haber verdi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

İnşaat giren vatandaşlar elleri, ayakları bağlanmış ve kafasına çanta geçirilmiş bir kız çocuğu olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan kız çocuğunun 13 yaşında S.C. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye oradan da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kız çocuğunun yakınları tarafından öğlen saatlerinde kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

İzmir'de kaybolan kız çocuğu inşatta bulundu VİDEO

