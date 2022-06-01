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    İzmir'de kaybolan kızın, kendi rızasıyla gittiği ortaya çıktı

    Kayıp olarak aranan 18 yaşındaki kızın, kendi rızasıyla kaçtığı ve ailesine dönmek istemediği ortaya çıktı. Sevgi Evi'ne gönderilen genç kız ardından ailesine teslim edildi.
    • 01.06.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:56
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    İzmir'de kaybolan kızın, kendi rızasıyla gittiği ortaya çıktı

    İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Buket U., 8 Mart günü evinden 'Okula gidiyorum' diyerek çıktı.

    Bir daha geri dönmeyen kızları için endişelenen aile, jandarmaya ihbarda bulundu.

    İHA'nın aktarımına göre, kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, şüphelendikleri kişiden şikayetçi oldu.

    Bu kez kuzeni kayboldu

    8 Marttan bu güne kadar haber alınamayan Buket U.'nun kuzeni olduğu öğrenilen lise öğrencisi Gözde U. da (15) geçtiğimiz pazar günü, sabah saatlerinde evden ayrıldı.

    Kendisinden bir daha haber alınamayınca baba Serkan U., hemen Jandarmaya giderek ihbarda bulundu.

    "Evlenme vaadiyle kaçırıldılar" iddiası

    Akşam saatlerine kadar herhangi bir bilgiye ulaşamayan aile ve mahalleli oturma eylemi yaptı. Gözde’nin amcası Seyran U. ise kızların evlenme vaadi ile götürüldüğünü iddia etti.

    Ekipler, geçtiğimiz pazar günü kuzeni Buket gibi kaybolan Gözde U.'yu bulmak için detaylı çalışma başlattı.

    İzmir de kaybolan kızın, kendi rızasıyla gittiği ortaya çıktı #1

    Kuzenlerin Balıkesir'de olduğu belirlendi

    Kız çocuğunun gidebileceği her yeri araştıran ekipler, Gözde U.'nun V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu tespit etti.

    Eve dönmek istemedi

    V.A. ile Çandarlı Jandarma Komutanlığına gelen Gözde U., ifadesinde kendi rızasıyla evi terk ettiğini söyledi. Eve dönmek istemeyen Gözde U. Sevgi Evi'ne yerleştirilirken, daha sonra ailesi tarafından teslim alındı.

    Şüpheli savcılığa sevk edildi

    V.A. ise, jandarmadaki işlemlerin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan savcılığa sevk edildi.

    İzmir de kaybolan kızın, kendi rızasıyla gittiği ortaya çıktı #2

    İzmir de kaybolan kızın, kendi rızasıyla gittiği ortaya çıktı #3


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