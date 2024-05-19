İzmirli kayıp genç kızlar, Denizli'de görüldü 2 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan iki genç kızın, en son Denizli’de görüldüğü iddia edildi.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu.

Denizli'de görüldükleri iddia edildi

Son olarak Denizli Çınar Meydanı'nda kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli’de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli’de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi.

Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise haber vermeleri talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)