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- İzmir'de kayıp kız çocuğu operasyon sırasında bulundu
İzmir'de kayıp kız çocuğu operasyon sırasında bulundu
- İHA
- 25.02.2021 - 07:31
- Güncelleme : 25.02.2021 - 07:47
İzmir Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan takip ve çalışma sonucu, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde kurusıkı namluların açılarak, kurusıkıdan bozma tabanca yapıldığını belirledi.
Bunun üzerine iş yerine arama yapmak için giren polis ekipleri, yaklaşık 5 aydır kayıp olan ve ülke genelinde aranan, 17 yaşındaki kayıp kız çocuğu C.A.'yı buldu.
Tamirhanenin üst katında bulunan C.A., savcılık talimatı ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan iş yerinde yapılan aramada, namlu kısmı açık tabanca, namlu açmaya yarayan ravya isimli aparat, icra yayı, şarjör yayı, sürgü, silah açmada kullanılan uç ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ayrıca kurusıkı silahların açılarak, kurusıkıdan bozma silah yapılması olayı ile ilgili V.S. ve B.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.