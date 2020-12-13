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    İzmir'de kayıp olan Mert Kayacan’ın cansız bedeni ormanlık alanda gömülü bulundu

    Ağustos ayında ortadan kaybolan gencin üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulunan aracındaki parmak izleri cinayeti ortaya çıkardı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 15:08
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 15:14
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    İzmir'de kayıp olan Mert Kayacan’ın cansız bedeni ormanlık alanda gömülü bulundu

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mert Kayacan'a ulaşamayan ailesi, 23 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu.

    Başvurunun ardından harekete geçen ekipler Kayacan'a ait bir ize ulaşamadı.

    50 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

    Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, Kayacan'ın irtibatlı olduğu yaklaşık 50 kişinin ifadesine başvurdu

    ARACINDAKİ PARMAK İZLERİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

    Soruşturma kapsamında Kayacan'ın otomobili, Bornova'da üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilden aldığı parmak izleri sonucunda R.K. (25), B.K. (25), F.A. (35), Ü.G. (23), S.K. (24) ve A.S. (26) gözaltına alındı.

    İzmir de kayıp olan Mert Kayacan’ın cansız bedeni ormanlık alanda gömülü bulundu #1

    ÖLDÜRÜP, ORMANA GÖMDÜLER

    İlk ifadelerinde Kayacan'ın kaybolmasıyla ilgili bilgileri olmadığını belirten B.A. ile R.K., çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Zanlılar, alacak-verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları Kayacan'ı götürdükleri Narlıdere'deki ormanlık alanda tabancayla vurup çukura gömdüklerini söyledi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    İfadeler üzerine ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Kayacan'ın gömülmüş cesedini buldu.

    İzmir de kayıp olan Mert Kayacan’ın cansız bedeni ormanlık alanda gömülü bulundu #2

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    B.A. ve R.K. ise sevk edildikleri adliyede 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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