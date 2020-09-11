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    İzmir'de kaza: 2 ölü 2 yaralı

    Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 11.09.2020 - 04:43
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 04:43
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    İzmir'de kaza: 2 ölü 2 yaralı

    İzmir Torbalı'da, İsmail Başak (23) yönetimindeki otomobil, Kuşçuburun Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak önce duvara sonra ağaca çarptı.

    Kazada sürücü Başak ve otomobilde bulunan Mehmet Akın (28), olay yerinde hayatını kaybetti.

    Araçta bulunan Ali Fırat Akın (23) ile Serhat Erdem (19) yaralandı.

    YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

    Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Kazada hayatını kaybeden Başak ile Akın'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İzmir'de kaza: 2 ölü 2 yaralı VİDEO

    İzmir de kaza: 2 ölü 2 yaralı #1

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