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    İzmir'de kaza: 6 kişi yaralandı

    Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 21:28
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    İzmir'de kaza: 6 kişi yaralandı

    İzmir’in Menemen ilçesinde, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolunda meydana gelen olayda, Aliağa yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan L.K. yönetimindeki 31 PK 774 plakalı otomobil, Yanıkköy Kavşağı'nda H.G. idaresindeki 35 RV 586 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle kamyonet, 35 PAK 05 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü L.K. ve 5 kişi yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de kaza: 6 kişi yaralandı #1

    İzmir de kaza: 6 kişi yaralandı #2

    İzmir de kaza: 6 kişi yaralandı #3

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