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İzmir'de kaza: 6 kişi yaralandı
Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
- İHA
- 22.03.2021 - 21:28
İzmir’in Menemen ilçesinde, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolunda meydana gelen olayda, Aliağa yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan L.K. yönetimindeki 31 PK 774 plakalı otomobil, Yanıkköy Kavşağı'nda H.G. idaresindeki 35 RV 586 plakalı kamyonetle çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle kamyonet, 35 PAK 05 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü L.K. ve 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.