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Bornova ilçesinde bir otomobil bariyerlere çarptı. Aracın içindeki vatandaş vefat etti.

İzmir Bornova'da meydana gelen kazada, Cem Coşkun idaresindeki otomobil, Işıkkent Mahallesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki virajda, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN POLİS MEMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil bir süre sürüklendi. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Coşkun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Coşkun'un polis memuru olduğu öğrenildi.

İzmir'de kaza: Polis memuru hayatını kaybetti VİDEO

