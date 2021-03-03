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    İzmir'de kaza yapan araç dehşet saçtı

    Park halindeki bir araca çarptıktan sonra bahçeye devrilen otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 20:30
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 20:32
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    İzmir'de kaza yapan araç dehşet saçtı

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kontrolden çıkan E.Y. yönetimindeki 33 AFU 635 plakalı otomobil, park halindeki 35 AT 8216 plakalı araca çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir binanın bahçesine uçtu.

    10 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARACIN ALTINDA KALDI

    Bu esnada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki Enes O., üzerine devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

    DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Enes O.’nun kafasında yaralanma bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ile kızları D.Y., ve Y.Y’nin ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

    Öte yandan, sürücü E.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

    İzmir de kaza yapan araç dehşet saçtı #1

    İzmir de kaza yapan araç dehşet saçtı #2

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