İzmir'de kaza yapan araç dehşet saçtı

Park halindeki bir araca çarptıktan sonra bahçeye devrilen otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kontrolden çıkan E.Y. yönetimindeki 33 AFU 635 plakalı otomobil, park halindeki 35 AT 8216 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir binanın bahçesine uçtu.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARACIN ALTINDA KALDI

Bu esnada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki Enes O., üzerine devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Enes O.’nun kafasında yaralanma bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ile kızları D.Y., ve Y.Y’nin ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Öte yandan, sürücü E.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.