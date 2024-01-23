İzmir'de kaza yapan sürücünün silahla yaralandığı ortaya çıktı İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı belirlendi. Yaralı olarak kaçmaya çalışırken aracıyla takla attığı belirlenen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edilirken olayın şüphelisini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde R.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla attı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulduğu anlaşıldı

Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu R.B.'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı daha sonra da ters döndüğü saptandı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Araç içerisinden çıkartılan yaralı R.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan R.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tabancayla R.B.'yi yaralayan B.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)