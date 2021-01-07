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    İzmir'de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar hayatını kaybederken, Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktı.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 05:44
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    İzmir'de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı

    İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı mevkiinde, Günay Avar(22) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Avar ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Avar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    İzmir de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı #1

    ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

    Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren Günay Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı #2

    İzmir de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı #3

    İzmir de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı #4

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