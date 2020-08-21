Bornova ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi öldü. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün 12 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

İzmir Çevreyolu Aydın istikametinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 35 ZF 545 plakalı kamyon emniyet şeridine geçerek durakladı.

Bu esnada Burak İşbilen (27) idaresindeki 35 AOS 30 plakalı motosiklet, kamyona arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Burak İşbilen ve arkasındaki yolcu Özgür Pasenli (35), metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kazada hayatını kaybeden Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

MOTOSİKLETİN ÖNÜNÜ KALDIRARAK SÜRDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Burak İşbilen'in, 12 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İşbilen'in paylaştığı videoya "Yaşamak, bu dünyada en nadir görülen şeylerden biri. Birçok insan var olmakla meşgul" şeklinde not düştüğü de görüldü.

Ayrıca videoda İşbilen'in motosikletin önünü havaya kaldırarak sürdüğü de görüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de kazada ölen motosiklet sürücüsünün yaptığı paylaşım VİDEO



