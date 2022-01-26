İzmir'de kazaya karışan ambulans yan yattı

Otomobil ile çarpışan ambulans devrilirken, meydana gelen kazada yaralanan 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İzmir’in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Caddesi istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan S.İ. (28) idaresindeki otomobil ile Gediz Caddesi istikametinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönüne gitmekte olan R.T.C. (28) yönetimindeki ambulans kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

3 SAĞLIK ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hafif yaralı durumdaki sağlık çalışanlarından R.C.T., C.T. (26) ve Suzan B. (27), ambulanslara alınarak tedbir amaçlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR YOLDAN ÇEKİLDİ

Öte yandan, kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.















