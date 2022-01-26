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    İzmir'de kazaya karışan ambulans yan yattı

    Otomobil ile çarpışan ambulans devrilirken, meydana gelen kazada yaralanan 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:07
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    İzmir'de kazaya karışan ambulans yan yattı

    İzmir’in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Caddesi istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan S.İ. (28) idaresindeki otomobil ile Gediz Caddesi istikametinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönüne gitmekte olan R.T.C. (28) yönetimindeki ambulans kavşakta çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    3 SAĞLIK ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hafif yaralı durumdaki sağlık çalışanlarından R.C.T., C.T. (26) ve Suzan B. (27), ambulanslara alınarak tedbir amaçlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR YOLDAN ÇEKİLDİ

    Öte yandan, kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir de kazaya karışan ambulans yan yattı #1

    İzmir de kazaya karışan ambulans yan yattı #2

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    İzmir de kazaya karışan ambulans yan yattı #4


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