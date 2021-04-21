Otomobille çarpışan taksinin, yoldan çıkarak kaldırımdaki seyyar simit tezgahına dalması sonucu simitçi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda ilerleyen K.T. (50) idaresindeki 35 GD 9631 plakalı otomobil, duraktan hareket eden belediye otobüsünden uzaklaşmak için sola manevra yaptı.

Otomobil, o anda kendisini sollamak isteyen N.M. yönetimindeki 35 T 6880 plakalı taksi ile çarpıştı.

TAKSİCİ SİMİT TEZGAHINA DALDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksinin, bir süre ilerleyip yolun sağındaki kaldırımda bulunan seyyar simit tezgahına çarpması sonucu tezgahta bekleyen simitçi Metin Taylanhan yaralandı. Taylanhan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KAÇMASAYDI ALTINDA KALACAKTI"

Olayı gören esnaflardan Halil Hıdır, kaza esnasında simitçiyi uyardığını belirterek, "Ben içerideydim. Kapının önüne geldiğimde baktım bir taksi geliyor. Yaklaşık 2 metre kala aracı görünce simitçiye kaç diye uyardım. Kaçmasaydı arabanın altında kalacaktı. Şimdi aradık kendisini, ayağı kırılmış durumu iyiymiş." diye konuştu.

OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan iki otomobilin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de kazaya karışan taksi simitçi tezgahına çarptı