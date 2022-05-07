İzmir'de kazayla yeğenini öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, pulluğunu çaldığı iddiasıyla E.K.'yi yaralayan, araya girmeye çalışan yeğeni Ömer Öztarla'yı da kazayla öldüren Armağan Öztarla, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün saat 21.00 sıralarında İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı Kavşağı'nda meydana gelen olayda Armağan Öztarla, yeğeni Ömer Öztarla ile arazide iken pulluğun yerinde olmadığını farketti.

Pulluğu çalındı

Amca-yeğen pulluğun tanıdıkları E.K. tarafından çalındığından şüphelendiler. E.K.'yı yakalamak için yola çıkan amca- yeğen, E.K.'yi Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı Kavşağı'nda durdurdu.

Tabancayla yeğenini vurdu

Armağan Öztarla ve E.K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Öztarla, belinden çıkardığı tabancayla E.K.'ye ateş etti. Mermiler, E.K.'nin omzuna ve bacağına isabet ederken, bu sırada amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla'nın da başına isabet etti.

DHA'nın haberine göre silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan E.K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. E.K.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Ömer Öztarla ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma Armağan Öztarla'yı gözaltına aldı.

"Yeğenimi yanlışlıkla vurdum"

Gözaltına alınan Armağan Öztarla, jandarmadaki ifadesinde, pulluğunu çalan E.K.'yi yeğeniyle peşine düşüp aracını durdurduğunu ardından da çıkan tartışmada tabancasının rastgele ateşlediğini belirtip, "Yeğenimi yanlışlıkla vurdum" dedi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öztarla, mahkemece tutuklandı.









