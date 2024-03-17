İzmir'de kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü Urla'da, kedisini öldüren köpeği hortumla döven M.K. ile yanında bulunan ve olaya müdahale etmeyen M.K., gözaltına alındı.

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DHA

İzmir'in Urla İlçesi Kuşçular Mahallesi'nde hafriyat iş yeri bulunan M.K.'nın beslediği kedisi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı.

Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, M.K'nın aracın kaportasını ve tamponunu ısırıp zarar verdi.

Köpek, kediyi de aracın altından yakalayarak boğdu.

Köpeği su hortumuyla dövdü

Olayı gören M.K., yan taraftaki iş yerinin bekçi köpeğine eline geçirdiği su hortumuyla vurmaya başladı.

Ardından, kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaşananlara tanıklık eden M.K.'nın müdahale etmediği görüldü.

2 kişi de gözaltına alındı

Olay, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına alındı.

İki şüphelinin, yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)