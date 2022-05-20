İzmir'de kendisini tehdit eden eşi tarafından öldürüldü

İzmir'de kendisini tehdit eden eşi tarafından öldürüldü

Ayrı yaşadığı eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Nurel T.’nin, daha önce de ölümle tehdit edildiği çok fazla dışarı çıkmadığı öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde yaşanan Nurel T., evinin yakınında yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre; Ş.T. ile Nurel T. arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Ş.T., yanındaki bıçakla Nurel T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı.

Sokak bıçakla öldürüldü

Nurel T., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurel T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Nurel T. kurtarılamadı. Polis, Ş.T.'yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakalayıp gözaltına aldı. Nurel T.’nin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

Cinayetle ilgili detaylar

Öte yandan Nurel T. cinayetine dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Nurel T.'nin, Ş.T. ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı, 28 Mart'ta ise üniversite mezunu kızıyla birlikte Karabağlar ilçesine taşındıkları öğrenildi.

Olayın meydana geldiği yerin, Nurel T.’nin evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Nurel T.’nin daha önce de eşi tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu nedenle çok fazla dışarı çıkmadığı öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.