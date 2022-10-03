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    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular

    Kepengi açıp camı kıran hırsızlar, camını kırdıkları kuyumcudan kolye ve saatleri çalarak kayıplara karıştı.
    • 03.10.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:35
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    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular

    İzmir’in Konak ilçesinde bulunan tarihi çarşıdaki kuyumcu dükkanında, saat 06.00 sıralarında hırsızlık meydana geldi.

    DHA’nın haberine göre; kepengi açıp camı kırarak içeri giren kişi ya da kişiler, raftaki kolye ve saatleri de alıp kayıplara karıştı.

    İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Kamera görüntüleri incelenecek

    Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular ViDEO

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular #1

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular #2

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular #3

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular #4

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular #5

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular #6

    İzmir’de, kepengi açıp camı kırarak kuyumcuyu soydular #7


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