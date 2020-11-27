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    İzmir'de kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpan sürücü kusursuz bulundu

    İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı Kudret Özgeren yatağa bağımlı hale gelirken, sürücü adli tıp raporuyla kusursuz ilan edildi.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 11:40
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    İzmir'de kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpan sürücü kusursuz bulundu

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 Ekim 2017 gecesi saat 00.15 sıralarında, Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen olayda, yayaya kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki Kudret Özgeren'e, L.Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı.

    YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ

    İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Özgören, yatağa bağımlı hale geldi.

    ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

    Kazanın ardından yapılan kontrolde ise otomobil sürücüsü L.Ü.'nün alkollü olduğu tespit edildi.

    Otomobil sürücüsü, yayanın kırmızı ışıkta geçtiğini belirtip, "Yolun ortasında sabit kaldı. Frene bastım, çarpmamak için direksiyonu refüje doğru kırdım. Fakat kurtaramayıp, çarptım." dedi.

    Kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpan sürücü VİDEO

    ADLİ TIP RAPORU SÜRÜCÜYÜ KUSURSUZ BULDU

    Bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazayla ilgili bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Kudret Özgeren trafik ışıklarına uymaması sebebiyle asli, L.Ü. yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı için tali kusurlu bulundu.

    Rapor doğrultusunda otomobil sürücüsü L.Ü. hakkında 'taksirle yaralama' suçundan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden de rapor alınmasına karar verildi.

    Daire tarafından hazırlanıp, mahkemeye gönderilen raporda ise Özgören kusurlu, sürücü kusursuz bulundu.

    İzmir de kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpan sürücü kusursuz bulundu #1

    AVUKAT İTİRAZ ETTİ

    Özgeren'in avukatı Tolga Yurdakul, mahkemeye verdiği dilekçeyle rapora itiraz etti. Yurdakul'un itirazı üzerine mahkeme, uzman bilirkişi heyeti oluşturulmasına, yeniden rapor alınmasına karar verdi.

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